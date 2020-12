Butantã rebate boato: ‘Coronavac não transforma ninguém em jacaré’

O Instituto Butantã aproveitou nesta terca, 29, o bom humor de um perfil no Twitter para combater a versão zombeteira do presidente Jair Bolsonaro de que uma vacina contra o novo coronavírus pode transformar seu usuário em jacaré.

No último dia 18, o chefe do Planalto afirmou não haver garantia de que o imunizante não transformará a pessoa no réptil ao defender a assinatura de um termo de responsabilidade no ato de sua aplicação. “Lá no contrato da Pfizer, está bem claro nós (a Pfizer) não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema seu”, disse Bolsonaro na ocasião, quando o Brasil registrava 185 mil mortos pela covid-19.

O Butantã, que desenvolve a vacina Coronavac em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, comentou que se trata de fake news em resposta à piada do perfil de que o pai da usuária da rede não havia se transformado em jacaré após tomar a Coronavac e que, portanto, ele deveria ter tomado um placebo.

“Essa é mais uma fake news que, infelizmente, compartilham para enganar a população. A vacina não transforma ninguém em jacaré”, escreveu o instituto no Twitter.

Oi, Isabella. Tudo bem? Essa é mais uma ‘fake news’ que, infelizmente, compartilham para enganar a população. A vacina não transforma ninguém em jacaré. Sempre fomos otimistas em relação a essa vacina porque já temos amplo conhecimento e experiência sobre o modo de produção. + — Instituto Butantan (@butantanoficial) December 29, 2020