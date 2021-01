Butantan cobra ministério e fala em exportar vacina caso governo não a compre

O Instituto Butantan está cobrando do Ministério da Saúde a aquisição de 54 milhões de doses da CoronaVac. O presidente da instituição, Dimas Covas, disse nesta quarta-feira, 27, que, caso o governo não compre o segundo lote do imunizante, já há negociações para que ele seja exportado e citou a Argentina como possível comprador.

“Estamos aguardando uma manifestação do Ministério da Saúde em relação a um aumento do contrato para 54 milhões (de doses) adicionais, mas ainda não tivemos nenhum aceno neste sentido”, disse Covas. “Se demorarmos, não vamos, de fato, conseguir ampliar esse número. O Butantan tem compromissos com outros países, tem já acordos de entrega de vacinas para outros países e, se o Brasil declinar desses 54 milhões, vamos priorizar os demais países com os quais temos acordos”, completou.

O Ministério da Saúde diz que tem até o final do mês de maio para comprar as doses extras do imunizante. Ao Estadão, a pasta apresentou o contrato em que diz que poderá manifestar “seu interesse no prazo de até 30 dias após a entrega da última parcela” de entrega dos imunizantes, prevista para o final de abril.