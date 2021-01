Butantan divulga hoje resultados de eficácia da Coronavac

O governo de São Paulo e o Instituto Butantan devem divulgar nesta quinta-feira, 7, os resultados de eficácia da Coronavac, vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o instituto brasileiro. A divulgação dos resultados vem se arrastando desde outubro do ano passado, até aqui, já houve quatro adiamentos na data.

Para tentar cumprir o calendário de início da vacinação no Estado em 25 de janeiro, o Butantan deve ainda solicitar hoje mesmo à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a autorização para uso emergencial do imunizante, informou o Estadão.

Até agora o que se sabe é que a Coronavac apresenta eficácia superior a 50%, porcentual mínimo exigido pelas agências regulatórias para registro e autorização de uso.

Dados preliminares do ensaio clínico da vacina da Sinovac na Turquia divulgados no final de dezembro indicaram eficácia de 91%. Na época, o secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, adiantou que, no Brasil, as pesquisas com a Coronavac não chegaram a 90% de eficácia. No caso turno, a análise foi feita com apenas 10% dos voluntários previstos no país.