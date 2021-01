Butantan deve protocolar nesta semana pedido para vacina, diz secretário de SP

Em entrevista à rádio BandNews, o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, afirmou nesta segunda-feira, 4, que o Instituto Butantan deve protocolar “muito possivelmente” entre hoje e amanhã, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), pedidos para uso emergencial e definitivo da Coronavac, imunizante desenvolvido em parceria com a farmacêutica Sinovac contra o novo coronavírus.

Gorinchteyn afirmou que está mantida a previsão do governo do Estado de iniciar a vacinação contra a covid-19 no dia 25 de janeiro. Segundo o secretário, o Estado aguarda uma “recalibragem” pela farmacêutica Sinovac de alguns pontos para liberação dos dados de eficácia e segurança. Os resultados dos testes em fase 3 ainda não foram divulgados.