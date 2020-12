Butantan em campanha: ‘Coronavac é segura’

O Instituto Butantan reitera nas redes sociais que a Coronavac é segura após prorrogar o anúncio do índice da eficácia da vacina contra o novo coronavírus para o dia 7. O órgão, que desenvolve o imunizante em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, afirmou há duas semanas que não poderia divulgar seus dados por determinação da companhia asiática – que considerou haver diferença com dados de outros países.

O diretor do Butantan, Dimas Covas, anunciara apenas que a eficácia havia atingido o limiar exigido pela OMS, ou seja, de 50%.

O adiamento deu asas a campanhas difamatórias contra o medicamento, especialmente de parlamentares bolsonaristas que deslegitimam o produto por ter parceiro chinês e ter co-gestão de instituição paulista sob os auspícios do governador João Doria (PSDB-SP).