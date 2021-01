Butantan entrega pedido de registro emergencial da Coronavac à Anvisa

O Instituto Butantan entregou à Anvisa, na manhã desta sexta-feira, 8, o pedido autorização para uso emergencial da Coronavac, vacina produzida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o instituto paulista. A informação foi divulgada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Pelo protocolo, a Anvisa terá um prazo de até dez dias para decidir se aprova a vacina desenvolvida pela Sinovac e pelo Instituto Butantan. O imunizante tem taxa de 78% de eficácia.

“O @butantanoficial enviou à Anvisa nesta manhã o pedido de autorização de uso emergencial da Vacina do Butantan contra a Covid-19. A Anvisa fará a análise do uso emergencial em até 10 dias. A vacina comprovou sua eficácia e segurança e agora poderá imunizar milhões de brasileiros”, escreveu Doria no Twitter.