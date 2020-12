Butantan pode atrasar entrega de resultados da Coronavac

A entrega por parte do Instituto Butantan dos resultados de fase 3 de testes com a Coronavac, que estavam previstos para serem enviados na próxima terça-feira, 15, à Anvisa pode atrasar. A informação é do colunista Lauro Jardim, d’O Globo.

Há duas semanas, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), prometeu o início da vacinação contra a covid-19 no Estado para 25 de janeiro.

Por enquanto, não há previsão de uma nova data para que a Anvisa receba os resultados de eficácia do estudo clínico.

É só a partir da análise desse material que a Anvisa poderá dar o aval para que a vacina seja aplicada no Brasil.