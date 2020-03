Buzinaço pelo fim da quarentena em Minas e no Sul

A campanha do presidente Jair Bolsonaro de flexibilizar o isolamento total contra a disseminação do coronavírus recebeu apoio em forma de buzinaço em ao menos três cidades do País, Belo Horizonte (MG), Camboriú (SC) e Curitiba (PR). A postura de Bolsonaro difere daquelas defendidas pelos principais órgãos governamentais de saúde hoje do País, o Ministério da Saúde e a Fiocruz, envolvida nos testes de medicamento para combater a covid-19, e do mundo, como a Organização Mundial da Saúde. Seu argumento é de que a quarentena poderá agravar ainda mais a iminente crise econômica projetada pelos principais fóruns internacionais de economia e finanças. Alguns empresários bolsonaristas, como Luciano Hang, ameaçam demitir se a quarentena for mantida. Já o dono da rede Madero, Junior Durski, ultrapassou todas as barreiras humanitárias ao dizer que o Brasil não pode parar “por conta de 5.000 pessoas ou 7.000 pessoas que vão morrer”.

Ontem, o chefe do Planalto zombou da imprensa presente na porta do Palácio da Alvorada, mandando, com ironia, os profissionais irem para casa. Hoje, enquanto prefeitos ameaçam ir à Justiça para responsabilizar o presidente pela defesa do afrouxamento das medidas preventivas, catalisadas pela campanha em curso “O Brasil não pode parar“, o chefe do Planalto citou a CLT para dizer que cabem a governadores e prefeitos arcarem com encargos trabalhistas advindos com o fechamento de estabelecimentos comerciais. Para amanhã, ninguém pode garantir onde vai parar a curva de vítimas no País, hoje de 77 mortos e 2.915 casos confirmados de contaminação.

Camboriuú (SC)