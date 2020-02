Cabral diz que Pezão o ajudou a montar esquema de propinas

Equipe BR Político

A vontade do ex-governador Luiz Fernando Pezão dar aquele abraço no “amigo” Sérgio Cabral na cadeia, conforme Pezão contou ao Estadão em outubro de 2018, três meses antes de encerrar seu mandato à frente do Palácio Guanabara, talvez nem exista mais, se é que existiu. Nesta segunda, 3, Cabral não poupou seu sucessor, afirmando ao juiz Marcelo Bretas que Pezão o ajudou a montar todo o esquema de propina que funcionou durante seu governo (2007-2014).

“Confirmo que o vice-governador e governador Luiz Fernando Pezão participou da estruturação dos benefícios indevidos desde o primeiro instante do nosso governo, desde a campanha eleitoral e durante os oito anos em que fui governador. E, posteriormente (governo Pezão), tenho algumas informações a respeito”, disse ele.

“O Pezão tinha um estilo de vida muito simples, então passava a impressão de que esses benefícios não ocorriam. Mas eu sabia que ocorriam, e até a forma como ele fazia uso desses benefícios”, detalhou Cabral.