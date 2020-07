Cacique Raoni é internado com quadro de depressão

Considerado uma das principais lideranças indígenas do País, o cacique Raoni foi internado no último sábado, após uma piora em seu Estado de Saúde. Segundo o Estadão, ele tem apresentado um quadro de depressão após a morte de sua mulher, Bekwyjkà Metuktire. Ela faleceu devido a um infarto. Ele foi internado em Sinop, no Mato Grosso, com um quadro de hemorragia digestiva.

“Ele começou a apresentar sintomas de desidratação há oito dias e foi transferido de sua aldeia, no Território Indígena Capoto-Jarina, para um hospital em Colíder, na quinta-feira (16). Em função de sua idade, seu estado de saúde inspira cuidados e, até o presente momento, não foi possível determinar a causa que resultou em severa anemia”, declarou em nota o Instituto Raoni.