Caciques recebem R$ 1,77 bilhão em emendas do governo

O governo de Jair Bolsonaro privilegiou caciques partidários na hora da distribuição dos R$ 3 bilhões em emendas para obras, noticiadas pelo Estadão na última quinta-feira, 29. O jornal mostrou que R$ 1,77 bilhões desse montante foram para dirigentes partidários. Inclusive, no caso Gilberto Kassab (PSD), sem ter mandato. Esses quase R$ 2 bilhões atenderam 10 senadores e 15 deputados. O recordista foi o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), com R$ 329 milhões. Arthur Lira (PP-AL), candidato de Bolsonaro à Câmara, recebeu R$ 109,6 milhões.