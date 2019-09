Caciques tucanos incomodados com Frota

Equipe BR Político

Apesar de ter sido recepcionado com pompa pelo governador de São Paulo, João Doria, o deputado Alexandre Frota também gerou insatisfação entre tucanos com sua filiação ao PSDB. Como mostra a Coluna do Estadão deste domingo, alguns caciques da sigla mostraram preocupação com a entrada de Frota e seu discurso mais a direita. Além deles, o movimento Movimento PSDB Esquerda Pra Valer promete interpelar Doria sobre a filiação. ““O governador deve esclarecer se endossa tais manifestações”, diz Fernando Guimarães, que toca o grupo.