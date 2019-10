Cada espectro político ‘está só preocupado com seu 1/3’

Equipe BR Político

O cientista político Marcos Nobre, da Unicamp, chama a atenção para o fato de que os três espectros políticos – esquerda, centro e direita – estão mais preocupados em manter sua cota de eleitorado obtida em eleições anteriores do que avançar para obter maioria. “O Bolsonaro só se preocupa com seus 30%, o PT com seu 1/3 do eleitorado e a direita com seu 1/3. As pessoas têm absoluta certeza de que o governo vai fracassar. Baseado em quê?, questiona o professor no programa Painel, da Globonews, neste domingo, 20.

O professor observa que o presidente da República tem uma “reserva de candidaturas” que outros eventuais candidatos e partidos não têm, o que o coloca na dianteira de disputas eleitorais, como a municipal de 2020. “Bolsonaro hackeou o partido. Em 2014, ele constituiu uma rede que continua funcionando. Integrantes dela participam e querem ser candidatos. Você cria uma possibilidade de incluir gente na política que os outros partidos não criou”, critica.