Cadastro positivo recebe último aval antes de começar a valer

Equipe BR Político

O Banco Central autorizou nesta sexta-feira, 11, quatro birôs de crédito do País que atuarão como gestores de bancos de dados (GBDs) do novo cadastro positivo, banco de dados com informações de operações financeiras e obrigações de pagamento – quitadas ou em andamento – de pessoa física ou jurídica, que possibilita a visualização de todo o comportamento e histórico do pagador. Foram autorizados SPC, Serasa, Boa Vista e Quod.

O registro de gestores de bancos de dados foi a última etapa para que o cadastro positivo comece, de fato, a funcionar, afirmou o BC por meio de nota ao Estadão. “Os GBDs registrados deverão receber das instituições autorizadas a funcionar pelo BC as seguintes informações: operações de crédito, de arrendamento mercantil e de autofinanciamento, além de outras com características de concessão de crédito”, informou a instituição. “Assim, eles terão condições de estabelecer uma nota de crédito (escore) para cada consumidor, definida de acordo com o pagamento de suas contas.”