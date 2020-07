Caetano Veloso diz que ‘Bolsonaro é confuso e incompetente’

O cantor Caetano Veloso, em rara entrevista, falou ao The Guardian sobre o que acha do presidente Jair Bolsonaro: “confuso” e “incompetente”. Na longa conversa com o jornal inglês, o compositor lembrou seu período de exílio em Londres e não poupou críticas ao governo Bolsonaro.

“Ter um governo militar é horrível e Bolsonaro é tão confuso, tão incompetente. O governo dele não fez nada”, disse Caetano na entrevista. “O que o Executivo brasileiro fez no período desde que ele foi presidente? Nada… Não houve governo – apenas uma raquete de insanidades”, avaliou.

Sobre os atos antidemocráticos que pedem por intervenção militar, Caetano se referiu como “um pesadelo absoluto. É apenas loucura”.

Fake news

Ao falar sobre a necessidade de deixar o Brasil por causa da ditadura militar, Caetano relembrou o motivo do exílio: fake news, que em 68 ainda não tinham recebido esse nome. Foi criado um boato de que o músico profanou a bandeira do Brasil e xingou o hino nacional durante um show com Os Mutantes – atos inaceitáveis ​​durante a fase mais repressiva da ditadura.