Caged: 43.820 vagas de emprego criadas em julho

Equipe BR Político

O mercado de trabalho brasileiro criou 43.820 empregos com carteira assinada em julho, de acordo com dados do Caged divulgados nesta sexta-feira, 23, pelo Ministério da Economia. Esse saldo é resultado de 1,331 milhão de admissões e 1,287 milhão de demissões. O resultado ficou abaixo do registrado em julho de 2018, quando houve abertura líquida de 47.319 vagas, na série sem ajustes.

