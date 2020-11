Caged: Brasil abre 394.989 vagas formais em outubro

O mercado de trabalho brasileiro registrou a abertura de 394.989 vagas com carteira assinada em outubro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira, 26, pelo Ministério da Economia. O saldo decorre de 1.548.628 admissões e 1.153.639 demissões.

Esse é o quarto mês consecutivo de saldo positivo. De acordo com a pasta o resultado é o melhor para o ano e para um mês em toda a série histórica, iniciada em 1992. De acordo com o Ministério da Economia, “o desempenho reforça a retomada da economia brasileira após os efeitos econômicos gerados pela pandemia de covid-19”, discurso que vem sendo feito pelo chefe da pasta, Paulo Guedes.

O mês foi positivo nas cinco regiões do país, com destaque para o Sudeste, onde o saldo ficou em 186.884 postos; e no Sul, com resultado de 92.932. No Nordeste foram criados 69.519 empregos formais; no Centro-Oeste, 25.024; no Norte, 20.658 vagas.

Também houve saldo positivo em todas as unidades federativas, com destaque para São Paulo (119.261 novas vagas); Minas Gerais (42.124) e Paraná (33.008). Em termos relativos, os estados com maior variação em relação ao estoque do mês anterior foram Santa Catarina, Ceará e Amazonas.