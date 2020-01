Caged: Brasil cria 644 mil vagas de trabalho formal em 2019

Equipe BR Político

Dados divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), nesta sexta-feira, 24, trazem uma boa notícia para o mercado formal de trabalho no País. Foram criados 644.079 empregos com carteira assinada em 2019. O saldo é resultado de 16.197.094 admissões e 15.553.015 demissões ao longo do ano. Esse é melhor resultado em seis anos.

No último mês do ano, foram fechadas 307.311 vagas, resultado de 990.848 admissões ante 1.298.159 desligamentos.

Esse foi o segundo ano seguido de geração de vagas formais. Em 2018, o saldo havia sido positivo em 529.554 postos de trabalho, na série já com ajustes (que inclui declarações fora do prazo).