Caged: País tem melhor resultado para outubro desde 2017

Equipe BR Político

Em outubro deste ano, foram criados 70.852 empregos formais no País, segundo dados divulgados pelo Caged nesta quinta-feira, 21. O saldo positivo é consequência de 1,365 milhão de contratações e 1,294 milhão de demissões. Como informa o Estadão, foi o melhor resultado para o outubro desde 2017, e é também o sétimo mês consecutivo em que o País registra abertura de vagas formais.

De janeiro até o décimo mês do ano, o resultado do Caged para o período foi o melhor desde 2014, com a abertura de 841.589. A alta em outubro foi puxada, sobretudo, pelo comércio, seguido pelo setor de serviços. No entanto, o setor da agropecuária registrou saldo negativo para o mês, com o fechamento de 7.819 vagas. O salário médio também teve alta, na comparação com o mesmo mês de 2018, ficando 2,03% acima da média de outubro no ano passado. No entanto, na comparação com o mês anterior (setembro de 2019), o salário médio decaiu 0,48%.