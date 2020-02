Equipe BR Político

Caiu de 11 para 9 o número de casos suspeitos de novo coronavírus no Brasil. A boa notícia foi publicada pelo Ministério da Saúde em boletim divulgado nesta quinta-feira, 6, e anunciada em reunião entre a pasta e secretários estaduais e municipais de Saúde. Desde que a o ministério começou a monitorar suspeitas no País, 24 casos foram descartados. Os casos suspeitos estão em São Paulo (3), Rio Grande do Sul (3), Rio de Janeiro (1), Santa Catarina (1) e Minas Gerais (1).