Caiado critica aumento exagerado de escolas particulares

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, usou suas redes sociais para anunciar que “não vai aceitar” o aumento de 12,28% nas mensalidades que as escolas particulares do Estado querem cobrar no próximo ano. Segundo Caiado, “o Procon de Goiás já está nas ruas”.

“Informo aos pais de Goiás que não vou aceitar que o reajuste da escola privada seja de 12,28%, quase 6 vezes maior que a inflação em Goiânia de 2,2% acumulada no ano. O Procon de Goiás já está nas ruas”, disse. E lembrou que “nada justifica um aumento nas mensalidades 6 vezes acima da inflação. Sugiro que revejam esta decisão”.