Caiado flexibiliza, mas quarentena será mantida em Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou que manterá as medidas de isolamento social, com o estado de emergência permanecendo por 150 dias. Só que flexibilizou algumas medidas de restrição que estavam sendo adotadas. Por exemplo, agora estão permitidas a abertura de salões de beleza e barbearias, desde que com capacidade reduzida em pelo menos 50%. Serviços religiosos podem acontecer duas vezes na semana na maioria das cidades do Estado. Em cidades com mais casos, como Goiânia, só podem ser realizadas uma vez a cada sete dias. Também foi determinado o uso de máscaras para toda população.

Vamos manter o isolamento social em Goiás. Com foco na preservação de vidas e na manutenção dos serviços essenciais, publicamos hoje decreto estadual sobre novas ações de combate ao coronavírus. Ressalto: é preciso seguir os protocolos estabelecidos para salvarmos vidas! — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) April 20, 2020