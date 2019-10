Caiado: ‘Sou aliado fiel de Jair Bolsonaro’

Marcelo de Moraes

Citado como um dos envolvidos nas articulações entre DEM e o PSL bivarista para fundir os dois partidos, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), negou que tenha participado de qualquer negociação sobre esse tema. E no meio da guerra civil do PSL, que opõe o grupo de Jair Bolsonaro ao do presidente da legenda, deputado Luciano Bivar (PE), Caiado fez questão de jurar fidelidade ao presidente da República.

“A história de que participo de tratativas sobre fusão do DEM-PSL é mentira. Jamais tratei disso e não admito que usem meu nome. Não interfiro em questões internas de outros partidos e jamais tratei com quem quer que seja. Lembrem-se: sou aliado fiel de Jair Bolsonaro”, postou Caiado no seu Twitter.