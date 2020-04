Caixa: 10 milhões já cadastrados para receber renda emergencial

Até próximo às 15h desta terça-feira, 7, a Caixa Econômica Federal já havia cadastrado 10 milhões de brasileiros que atuam no mercado informal, são autônomos e microempreendedores individuais (MEIs) no cadastro para o recebimento da renda básica emergencial. A informação foi divulgada pelo presidente do banco, Pedro Guimarães.

O banco espera concluir entre 15 milhões e 20 milhões de cadastros até o fim do dia, que marca o início dos cadastramentos. “O movimento está acima do esperado, hoje será o dia de maior intensidade”, afirmou. “Tivemos 330 mil ligações na central 111, e mais de 100 milhões de downloads do aplicativo no android. Chegamos a ter uma queda de três minutos no site para cadastro e pedimos desculpas e um pouco de paciência se estiver lento”, completou.

O presidente da Caixa voltou a explicar que, apesar do depósito em conta, os beneficiários do auxílio emergencial só poderão sacar os valores segundo um cronograma que ainda será detalhado pelo banco, informou o Broadcast Político.