Caixa abrirá 902 agências no sábado para pagamento dos R$ 600

Para agilizar o pagamento da renda básica emergencial, a Caixa Econômica Federal informou nesta sexta-feira, 1, que abrirá 902 agências no País no próximo sábado, 2, entre 8h e 14h.

Nesta data, somente serão atendidos os beneficiários nascidos de janeiro a outubro que recebem o Auxílio Emergencial pela Poupança Social Digital e optaram por realizar o saque em dinheiro.

A abertura no sábado permitirá a antecipação do calendário do saque em espécie para os nascidos em setembro e outubro. A data para os nascidos em novembro e dezembro está mantida na terça-feira, 5.