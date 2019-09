Caixa lança crédito imobiliário corrigido pelo IPCA

Equipe BR Político

A Caixa Econômica Federal lançou, nesta terça-feira, 20, uma nova linha de crédito imobiliário que será corrigido pelo IPCA, o índice oficial de inflação e não mais pela Taxa Referencial (TR), utilizada nos contratos mais antigos. O novo financiamento terá taxas variando de 2,95% a 4,95% ao ano. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o novo crédito seria uma forma de “revolucionar o mercado imobiliário”. Hoje, as taxas dos contratos da Caixa indexados à TR têm juros variando entre 8,30% e 9,95%, citou o presidente do banco, Pedro Guimarães.

“Vamos manter linhas atuais e vamos oferecer linha nova, com o IPCA”, disse Guimarães durante o anúncio. Segundo ele, com a adoção do IPCA, haverá queda de 35% no valor da prestação no caso de um financiamento com taxa mais cara (4,95%). Isso na comparação com os contratos tradicionais, ligados à TR. No caso de contratos com taxa mais barata (2,95%), a queda no valor da prestação foi estimada em 51%, de acordo com o Broadcast Político.

Assine o BR Político para ter acesso a produtos e informações exclusivos. Clique neste link para se tornar um assinante.