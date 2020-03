Calamidade pública já tem aprovação de maioria no Senado

O pedido de reconhecimento de estado de calamidade pública está tecnicamente aprovado Senado. A Casa já tem votos suficientes para a aprovação do decreto em votação remota por vídeo, que ocorre na manhã desta sexta-feira, 20. A medida, com pedido oficializado pelo governo na quarta-feira, 18, permite que a União amplie os gastos e descumpra a meta fiscal para combater os impactos do novo coronavírus sem desrespeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em torno de 12h, 49 senadores haviam votado favoravelmente ao decreto. Na sessão, parlamentares estão votando um a um, verbalmente, pois o sistema de votação online que o Congresso está desenvolvendo ainda não ficou totalmente pronto.