Na avaliação do deputado federal Marcelo Calero (Cidadania-RJ), será muito difícil para o País recuperar sua imagem externa. Para ele, o Brasil, hoje, caiu em descrédito internacional.

“A reconstrução da imagem do Brasil no exterior será tarefa difícil e complexa. O País nunca esteve com tamanho descrédito e abalo em suas articulações internacionais e na opinião pública de parceiros importantes. A dupla Bolsonaro-Ernesto é o que poderia ter acontecido de pior”, afirmou.