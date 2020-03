Calero e a relação de Bolsonaro e Trump: ‘Bajulação patética’

Marcelo de Moraes

O deputado federal e ex-ministro da Cultura Marcelo Calero (Cidadania-RJ) não escondeu seu constrangimento ao ver as cenas do encontro entre Jair Bolsonaro e Donald Trump. E reclamou do fato de o presidente brasileiro não ter falado nada sobre a detenção e expulsão de imigrantes brasileiros pelo governo norte-americano.

“É um deslumbramento constrangedor. Enquanto isso, dezenas de famílias brasileiras tratadas de forma desumana nos centros de detenção de imigrantes. Nenhuma ação, nem sequer palavra, do governo brasileiro em favor de nossos conterrâneos. Apenas essa bajulação patética”, disse o deputado.