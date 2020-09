Calero sobre dentista nomeada para centro audiovisual: ‘Esculhambação com deboche’

O ex-ministro da Cultura, deputado Marcelo Calero (Cidadania-RJ) reagiu nesta quarta-feira, 16, à nomeação de uma dentista para coordenar o Centro Técnico do Audiovisual, subordinado à Secretaria Especial de Cultura, chefiada pelo ator Mario Frias.

Pelo Twitter, Calero escreveu: “Não é só mamata. É esculhambação com deboche”. Como você leu no BRP, Edianne Paulo de Abreu foi candidata a deputada federal pelo PSL, em 2018, e será subordinada direta do secretário Nacional do Audiovisual, Bruno Graça Melo Côrtes.