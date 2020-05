Calero sobre Regina Duarte: ‘Não deixa qualquer legado’

O ex-ministro da Cultura do governo Temer, deputado Marcelo Calero (Cidadania-RJ), afirmou que após dois meses no cargo de secretária Especial de Cultura, a atriz Regina Duarte sai sem deixar “qualquer legado”. O comentário foi feito nesta quarta-feira, 20, após anúncio do presidente Jair Bolsonaro de que a atriz será transferida para a Cinemateca de São Paulo.

“Não deixa qualquer legado. Ao contrário. Deixa um rastro de disfuncionalidade, caos e agressão – inclusive contra nossa memória histórica – que, infelizmente, bem reflete o perfil deste governo”, escreveu o ex-ministro.