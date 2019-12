Calero: ‘Um bando de lunáticos se apoderou do Estado brasileiro’

Gustavo Zucchi

O ex-ministro da Cultura Marcelo Calero não soube nem o que comentar ao saber das declarações do novo presidente da Funarte, Dante Mantovani. Em seu Twitter, o agora deputado federal pelo Cidadania disse que “um bando de lunáticos, amadores e irresponsáveis se apoderou do Estado brasileiro”. “Que a República saiba usar as ferramentas apropriadas para contê-los.” Nesta segunda-feira, 2, veio a público que Mantovani propaga teorias de conspiração na internet, entre elas que o rock “ativa a droga que ativa o sexo que ativa a indústria do aborto” e que tudo isso “alimenta o satanismo”.