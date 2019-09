‘Calouros’ na Câmara criam grupo suprapartidário

Equipe BR Político

Com dificuldade para emplacar projetos, deputados de primeira viagem na Câmara formaram um grupo suprapartidário para lutar por pautas comuns. O Grupo Parlamentar Suprapartidário (GPS) reúne ‘novatos’ que nem sempre se pautam por decisões partidárias. O GPS, aparentemente, tem respaldo do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que, segundo o Estadão, sugeriu a atuação conjunta dos parlamentares e já se reuniu com o grupo no gabinete e na residência oficial. A frente afirma que não segue ideologias de partidos de esquerda nem de direita.

O grupo surgiu a partir de conversas no Whatsapp entre 18 deputados federais que, contrariando as indicações dos respectivos partidos, votaram a favor da reforma da Previdência no segundo turno da Câmara. Fazem parte do GPS o deputado Felipe Rigoni (PSB-ES) e a deputada Tabata Amaral (PDT-SP).

Para o cientista político e professor do Insper Carlos Melo, situações como essa refletem o pragmatismo dos partidos na hora de escolherem os candidatos. “Você vai encontrar esse tipo de desconforto em vários partidos, talvez tenha exceções em partidos mais ideológicos como PSOL e Novo, porque têm uma disciplina interna muito forte. Mas o critério de seleção dos candidatos não é ideológico”, diz. “É super pragmático e, depois que se elegem, as pessoas veem que não tem compatibilidade com suas legendas.”