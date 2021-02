A Câmara dos Deputados aprovou na tarde desta quarta-feira, 10, o projeto que garante a autonomia do Banco Central. Foram 339 votos a favor e 114 contra. É o primeiro grande projeto aprovado na gestão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Casa Legislativa. O PL garante um mandato para a diretoria do BC, evitando assim possíveis ingerências políticas nas ações do órgão.