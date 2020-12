Câmara aprova fundo de investimento para o agronegócio

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 22, a criação de um fundo de investimento para financiar o agronegócio brasileiro chamado FIAgro. A proposta, de autoria do deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), permite que as pessoas adquiram cotas do fundo e lucrem com os rendimentos do agronegócio brasileiro. Isso dará mais uma opção de crédito para os produtores, com juros mais baixos. O modelo já é seguido por outros setores como o imobiliário.

“O poder disruptivo do Fiagro é que, uma vez entrando administradores profissionais do mundo financeiro no setor, vamos melhorar a governança, a gestão e atrair recursos que garantam investimento na sustentabilidade da produção brasileira”, afirmou o relator, deputado Christino Áureo (PP-RJ). O projeto de lei agora precisa ser aprovado pelo Senado e posteriormente promulgado pelo presidente Jair Bolsonaro.