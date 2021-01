Câmara aprova impeachment de Donald Trump

A Câmara dos EUA aprovou pela segunda vez um pedido de impeachment contra Donald Trump. Foram 232 votos a favor e 197 contra o atual presidente dos Estados Unidos. Foram 10 votos favoráveis de republicanos, do partido de Trump. Ele foi julgado culpado de ter incitado atos de violência contra o Congresso.

O mandato do presidente americano termina em seis dias. Para o processo de impeachment ser completo, é necessário ainda a votação do Senado. Trump ainda permanece no cargo até que ambas as casas do Congresso votem pelo impeachment. Caso ocorra após sua saída da Casa Branca, ele ainda permanecerá inelegível.