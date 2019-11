Câmara aprova MP que cria o Médicos pelo Brasil

Equipe BR Político

Na noite de terça-feira, 26, às vésperas de caducar, a Medida Provisória 890/19, que cria o Programa Médicos pelo Brasil, foi aprovada pela Câmara dos Deputados. O texto permite a reincorporação dos médicos cubanos que permaneceram no País após o fim do convênio entre o governo dos dois países.

A MP foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto e perderá a validade amanhã se não for aprovada pelo Congresso. O texto segue agora para o Senado. O texto-base foi aprovado por 391 votos a 6. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, negociou pessoalmente com deputados do Centrão e da oposição a votação da proposta.

A MP tenta suprir a demanda de médicos no País, além de formar especialistas em medicina de família e comunidade. Ao todo, serão oferecidas 18 mil vagas, a maioria em municípios de difícil acesso e em áreas mais pobres de municípios do Norte e do Nordeste.

Na mesma sessão, os deputados também aprovaram o programa de revalidação de diplomas de médicos formados no exterior, o Revalida. O texto é um substitutivo do deputado Ricardo Barros (PP-PR) para o Projeto de Lei 4067/15, do Senado. Como houve modificações no texto original, o tema tem que voltar a ser analisado pelo Senado, informou o Broadcast Político.