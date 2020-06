Câmara aprova MP que muda relações trabalhistas durante a pandemia

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 17, a medida provisória que trata de mudanças na legislação trabalhista durante a pandemia de coronavírus. O único destaque aprovado pelos deputados permite a suspensão do cumprimento de acordos trabalhistas firmados antes da calamidade pública. O texto permite, dentre outras coisas, a suspensão de contratos de trabalho, redução de salário e antecipação de férias e de feriados. Um dos pontos polêmicos mantidos com ajuda do Centrão trata da prioridade de acordos individuais entre patrões e empregados sobre acordos coletivos. Agora, a MP segue para análise do Senado.