Câmara aprova pacote anticrime

Gustavo Zucchi

Polêmico, o pacote anticrime conseguiu ser aprovado na Câmara dos Deputados por quase unanimidade. O plenário da Casa Legislativa votou o mérito do texto, modificado nos últimos sete meses por um grupo de trabalho constituído pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. Um acordo feito na noite desta quarta-feira, que recolocou alguns pontos pedidos pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez com que 408 dos 421 deputados presentes na Câmara votassem pela aprovação do texto-base. Apenas 9 deputados votaram contra. Há ainda um destaque para ser votado, feito em acordo, que será apresentado pelo Novo, e que tratará da retirada da criação da figura do “juiz de garantia”.