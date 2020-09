Câmara aprova PL do novo código de trânsito

A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto de lei que altera o código de trânsito e amplia o prazo de vencimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O texto agora vai para sanção presidencial. O PL foi entregue para a Câmara pessoalmente por Jair Bolsonaro, que considerava o projeto uma de suas prioridades.

Agora, a habilitação terá validade de 10 anos ao invés de cinco. O sistema de pontuação por multas também multa. O motorista apenas perderá a carteira com 20 pontos se tiver duas ou mais infrações gravíssimas. Sem elas, a CNH só será retirada com 30 pontos, no caso de ter uma infração gravíssima, e 40 pontos no caso de nenhuma infração gravíssima.