Câmara aprova recriação do Ministério das Comunicações

Como era esperado, a Câmara aprovou neste segunda-feira, 21, a MP que recria o Ministério das Comunicações. A pasta atualmente é comandada pelo deputado Fábio Faria (PSD-RN), aliado do Centrão. O relator da medida provisória, Cacá Leão (PP-BA), ampliou até 30 de junho de 2023 a requisição de servidores para a nova pasta. O texto original da MP tinha como data limite o final de 2021.

É o 23º ministério do governo de Jair Bolsonaro. Quando assumiu, o presidente disse que gostaria de ter no máximo 15 pastas. Estão sob o chapéu do Ministério das Comunicações a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e as estatais Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), Telecomunicações Brasileiras (Telebrás) e Empresa Brasil de Comunicação (EBC).