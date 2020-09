O plenário da Câmara dos Deputados aprovou há pouco o texto-base da chamada Lei do Gás, a abertura do setor em uma tentativa de diminuir o preço do produto. Foram 351 votos a favor e 101 contra. O projeto é aposta do governo para destravar até R$ 43 bilhões em investimentos. A medida quebra o monopólio e permite que os consumidores comprem gás do fornecedor que tiver o melhor preço. O ministro Paulo Guedes avalia que a medida pode reduzir em até 40% do preço do combustível.