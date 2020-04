A Câmara acaba de aprovar, em primeiro turno, o texto-base da PEC do “Orçamento de Guerra”. Foram 505 votos a favor e 2 contra. O placar favorável superou o da aprovação da reforma da Previdência no ano passado (379 votos favoráveis no primeiro turno).

A PEC aprovada na noite desta sexta-feira, 3, cria uma espécie de orçamento paralelo para segregar as despesas emergenciais que serão feitas para o enfrentamento da covid-19 no Brasil.