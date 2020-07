Câmara aprova urgência para votação da Lei do Gás

A Câmara dos Deputados aprovou urgência para a tramitação do projeto da Lei do Gás nesta quarta-feira, 29. A lei pode destravar investimentos de cerca de R$ 43 bilhões, segundo os cálculos do governo, que tem o projeto como base do programa lançado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) ao abrir o mercado para novas empresas. Com a aprovação da urgência, a proposta terá prioridade nas votações da Casa, onde tem consenso. É esperado que o texto seja apreciado nas próximas duas semanas.

O PL pode reduzir o custo do gás natural para a indústria e o setor de energia termelétrica e o governo espera que a redução seja repassada ao consumidor final. O texto foi aprovado em outubro do ano passado na Comissão de Minas e Energia da Câmara, sob relatoria do deputado Silas Câmara (Rep-AM) e, segundo o relator no plenário, deputado Laércio Oliveira (PP-SE), deve ser mantido na íntegra. A proposta é defendida por produtores, transportadores e consumidores, mas há pressão de estatais estaduais por mudanças.