Câmara aprova versão desidratada do projeto de armas

Equipe BR Político

A Câmara dos Deputados impôs mais uma derrota ao governo. Na noite de terça-feira, 6, os parlamentares aprovaram uma versão desidratada do projeto de lei do Executivo que tratava sobre a posse e o porte de armas. Essa pauta é uma das principais pautas de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Apenas a regulamentação das regras para os colecionadores, atiradores e caçadores (CACs) foi aprovada.

O projeto foi aprovado com 283 votos a favor e 140 contra, além de duas abstenções, e segue agora para o Senado.

Foi retirada do texto toda a parte que facilitava a posse e o porte de armas, como previa o projeto enviado pelo governo para flexibilizar o Estatuto do Desarmamento. Além disso, os deputados incluíram aumento de algumas penas previstas, como para quem for flagrado em posse ou portando, de maneira irregular, uma arma.