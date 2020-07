Câmara aprova proposta de visitas da polícia a vítimas violência doméstica

Na última semana a Câmara dos Deputados aprovou a proposta que determina que a polícia poderá fazer visitas periódicas a residências de mulheres em situação de violência, em proposição apensada ao projeto de lei que prevê novas medidas de combate à violência doméstica durante a pandemia, que segue para apreciação do Senado.

A proposta de autoria da deputada Dayane Pimentel (PSL/BA) compõe o PL 1444/20, que inclui também a diminuição do prazo para análise de pedidos de proteção e afastamento do agressor e a garantia às mulheres de baixa renda em situação de violência doméstica, do direito a duas cotas do auxílio emergencial.

“Infelizmente, observamos, neste período de pandemia da Covid-19, o aumento dos casos de violência contra mulheres em todo o território nacional. Em alguns estados há mecanismos que preveem a ida de policiais às residências, mas precisamos garantir essas medidas em todo o território nacional”, afirmou a deputada.