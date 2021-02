Câmara articula criação de comissão para discutir reforma eleitoral

Gustavo Zucchi

Líderes da Câmara dos Deputados estão articulando a criação de uma comissão para discutir mudanças nas regras eleitorais. Segundo parlamentares ouvidos pelo BRPolítico, a ideia é avaliar questões como o fim das coligações, aplicadas nas eleições municipais do ano passado. Outro ponto apontado foi a “excessiva” judicialização de alguns temas na Justiça Eleitoral, algo que irritou parlamentares.

O Tribunal Superior Eleitora, por exemplo, determinou que as cotas para negros, aprovadas em agosto do ano passado, valeriam já para o pleito de 2020. Uma das promessas de Arthur Lira (PP-AL) ao ser eleito presidente da Câmara, é combater a judicialização de medidas que, em tese, cabem ao Parlamento.

“Sempre fica muita mudança de última hora. De propaganda política, de disciplina interna dos partidos. O Congresso pretende manter suas competências, não vê-las usurpadas pela Justiça Eleitoral”, disse um líder ao BRP.

Já o fim das coligações, que impede a formação de blocos para as eleições de cargos para vereadores e deputados estaduais e federais, será “avaliada”. No ano passado, capitais tiveram um excesso de candidatos às prefeituras como forma de “puxar votos” para as Câmaras municipais.

Outro ponto que pode aparecer nos debates é o “xodó” de Jair Bolsonaro. O presidente da República insiste na necessidade de voto impresso para evitar fraudes eleitorais. O Supremo Tribunal Federal já declarou que a mudança é inconstitucional ao ser aprovada na última minirreforma eleitoral, mas o Congresso pode insistir com uma Proposta de Emenda à Constituição, na tentativa de utilizar impressões em apenas algumas urnas.

Mudanças para as eleições de 2022, que irão eleger o presidente da República, deputados federais, senadores, governadores e deputados estaduais têm de acontecer até outubro deste ano. Por lei, alterações nas regras precisam ser feitas até um ano antes da eleição acontecer. Se tudo ocorrer normalmente, o pleito deve acontecer no início de outubro. A perspectiva de lideranças é que a comissão comece a trabalhar entre o final de fevereiro e início de março.