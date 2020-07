Câmara confirma adiamento das eleições municipais

A Câmara dos Deputados aprovou o adiamento das eleições municipais para os dias 15 e 19 de novembro deste ano. A PEC, que até o fim da semana passada despertava a antipatia de parte considerável dos parlamentares, foi aprovada em segundo turno por 407 votos favoráveis e 70 contrários.

Foram aprovadas durante o primeiro turno, duas mudanças no texto por meio e supressão. A primeira tirou do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a possibilidade de decidir sozinho pelo adiamento de eleições em municípios, caso as condições sanitárias ainda estejam longe do ideal. A segunda tira da Corte Eleitoral a possibilidade de adequar resoluções que disciplinam o processo eleitoral.

Como não foram modificações no texto, apenas supressões, a PEC não precisa ser votada novamente pelo Senado. Assim, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), irá promulgar a proposta nesta quinta-feira