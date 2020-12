Câmara convida Pazuello para explicar vazamento de dados

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deverá dar explicações para a Câmara dos Deputados sobre o vazamento de dados da sua pasta. Ele deverá falar para a comissão que acompanha as medidas de enfrentamento contra a covid-19, em sessão marcada para a próxima terça-feira, 8. Foi aprovado um requerimento do deputado Alexandre Padilha (PT-SP). Além de Pazuello, deverão falar representantes do Hospital Albert Einstein, cujo erro de um funcionário propiciou o primeiro vazamento de dados, e nomes ligados ao direito do consumidor.

O Estadão revelou na última semana que dados de 16 milhões de pacientes com suspeita de estarem com coronavírus acabaram abertos após consulta de um funcionário do hospital paulista. No último dia 2, o jornal divulgou um vazamento ainda maior, já que login e senha do Ministério da Saúde ficaram expostos, revelando dados de 200 milhões de brasileiros que fazem parte da base do Sistema Único de Saúde (SUS).