Câmara da Argentina aprova imposto sobre fortunas

A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou na quarta-feira, 18, um projeto de lei para taxar grandes fortunas. A expectativa de arrecadação é de 300 bilhões de pesos (cerca de US$ 3,75 bilhões) por meio de uma contribuição extraordinária aplicada a milionários argentinos, cerca de 9 mil pessoas, com patrimônio acima de US$ 2,3 milhões. As alíquotas vão variar de 2% a 5,5%.

O projeto, proposto pelo filho de Cristina Kirchner, do partido do presidente Alberto Fernández, foi aprovado por 133 votos a favor, 115 contra e 2 abstenções, e agora deve ser apreciado no Senado, onde o peronismo de centro-esquerda que governa tem maioria.